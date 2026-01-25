【女子旅プレス＝2026/01/25】東京ミッドタウンでは、都心で春の到来を祝うイベント「MIDTOWN BLOSSOM 2026（ミッドタウン・ブロッサム）」を、2026年3月13日（金）〜4月12日（日）まで開催する。【写真】スタバ、新宿に新スタイルのカフェベーカリー◆東京ミッドタウン春の風物詩「MIDTOWN BLOSSOM」東京ミッドタウンで咲き誇る桜に囲まれ、様々な体験を通じて春の訪れを感じることができる「MIDTOWN BLOSSOM」。約100本の桜が咲