筆者の話です。健康診断の採血が毎年のように大ごとになり、顔まで覚えられてしまいました。今年もドキドキが続いたものの、最後のベテランさんのひと言に救われた日のお話です。 ドキドキの朝 健康診断の日。採血の順番が近づくだけで、胸がそわついてきました。私は血管がわかりにくいようで、毎年のように採血に時間がかかってしまいます。 受付でカルテを渡すと、看護師さんが「今日は最後にしましょうね！」と笑顔で声を