“史上最高の大会”との声もある『M‐1グランプリ2025』。1万組以上の漫才師の死闘を制したニュースター・たくろうや、歴代2位となる審査員平均点をたたき出したエバース。猛者たちの活躍に胸が熱くなった一夜から約1ヵ月が経ち、決勝進出メンバーのなかでも今気になりすぎるコンビ「カナメストーン」に注目。もともと、東京のライブシーンでは実力者として知られていたが、ラストイヤーに敗者復活戦を経てもぎ取った決勝の舞台