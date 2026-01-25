1983年にアイドル歌手としてデビューし、俳優としても活躍する傍ら、45歳で早稲田大学に入学した、いとうまい子さん。ロボット工学を学び、健康寿命の延伸に貢献するロボット「ロコピョン」を開発した。現在は東京大学大学院理学系研究科で研究しながら、2025年4月からは情報経営イノベーション専門職大学で教授として「ヒューニング学」を教えている。いとうさんは父親を看病、母親を介護しつつ、研究や仕事を続けてきた。それら