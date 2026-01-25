¢§°ñ¾ë¸©¡Ê¿å¸ÍÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£µÆü£µ»þ¡Ë¡ÚËÌÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡ÚÆîÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¢§ÆÊÌÚ¸©¡Ê±§ÅÔµÜÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£µÆü£µ»þ¡Ë¡ÚÆîÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡ÚËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì¢§·²ÇÏ¸©¡ÊÁ°¶¶ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£µÆü£µ»þ¡Ë¡ÚÆîÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡ÚËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹Àã¢§ºë¶Ì¸©¡Ê·§Ã«ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£µÆü£µ»þ¡Ë¡ÚËÌÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡ÚÆîÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡ÚÃáÉãÃÏÊý¡Û¤¯¤â¤ê¸åÀ²¤ì¢§ÀéÍÕ¸©¡ÊÄ¸»ÒÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£µÆü£µ»þ¡Ë¡ÚËÌÀ¾Éô¡Û