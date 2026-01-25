【ブンデスリーガ】バイエルン 1−2 アウクスブルク（日本時間1月24日／アリアンツ・アレーナ）【映像】伊藤洋輝、驚異のジャンプ→“豪快ヘッド弾”を叩きつける瞬間バイエルンに所属する日本代表DFの伊藤洋輝が、今季のブンデスリーガで初ゴールをマークした。194センチのディフェンダーの上から叩いた、打点の高い豪快なヘディングシュートにファンたちが歓喜している。バイエルンは日本時間1月24日、ブンデスリーガ第19節でア