「老後は生活保護があるから大丈夫」と気軽に口にする人がいます。実際、金遣いが荒く、貯金もない親族がそう話しているのを聞いて、心配になった方もいるのではないでしょうか。しかし、生活保護は「誰でも希望すれば受けられる制度」ではありません。受給には一定の条件があり、なかには希望しても認められないケースもあります。 そこで本記事では、生活保護の基本的な仕組みや、老後に本当に受けられるのかどうかに