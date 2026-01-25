阪神の岡田彰布顧問（６８）が２４日に大阪市内で行われた「虎の最高レジェンド２人による特別なトークショー」に掛布雅之ＯＢ会長（７０）とともに出席。イベント終了後に報道陣の取材に応じ、今季高卒５年目を迎える前川右京外野手（２２）に?愛のムチ?を振るった。岡田顧問は来季のチームのカギとなるポジションとして昨季もレギュラーを固定できなかった遊撃と左翼を挙げ、その中で前川の名前を口にした。「キーマンはな