東海地方は25日昼前にかけて、大雪のおそれがあり、高速道路が予防的通行止めになるなど、交通が乱れています。 【写真を見る】東海地方大雪に警戒 東海地方は山地を中心に、平地でも雪が降り、岐阜市では、未明から雪が積もり始めました。午前6時現在、岐阜市で2センチ、関ケ原町で14センチを観測しているほか、高山市では14センチ、白川村で1メートル25センチ、郡上市長滝で1メートル18センチなどと、今シӦ