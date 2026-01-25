¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÀºÎÏÅª¤ËÁö¤êÈ´¤±¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢»³²¼Ã£Ïº¤µ¤ó¡£ºòº£¤Î¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¥Ö¡¼¥à¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ëÈà¤¬¡¢¥×¥í¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤Î½é´ü¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤¬¡Ö»°¥ÄÌð¥µ¥¤¥À¡¼¡×(Ä«ÆüÇþ¼ò¡¢¸½¡¦¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ)¤ÎCM¥½¥ó¥°¤À¡£Ä«ÆüÇþ¼ò¤Ï¤Ê¤¼¡¢Åö»þ¤Þ¤À¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»³²¼¤µ¤ó¤ËCM¥½¥ó¥°¤òÂ÷¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤ÎÃº»À°ûÎÁ»Ô¾ì¤ò½ä¤ëßõÎõ¤Ê¶¥Áè¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£1961Ç¯¤Î¥³¡¼