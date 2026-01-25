米大リーグのカブスは24日（日本時間25日）までにマルコス・マテオ内野手とマイナー契約を結んだ。この「マルコス・マテオ」。阪神ファンなら聞き覚えがあるはずで、16〜18年にリリーフとして在籍したマルコス・マテオと同姓同名で息子と見られる。「MARCOSMATEOJR」のアカウント名のインスタグラムにはカブスと契約する様子の写真が複数投稿されており、その中にはマテオジュニアと肩を組む現役時代と同じドレッドヘア