「自分は大丈夫」と慢心しないでください国土交通省 滋賀国道事務所は2026年1月22日、公式SNSを更新。滋賀県内の国道161号線の通行止めの様子をアップするとともに、大雪が降る地域での外出自粛を呼びかけ、やむを得ず外出する場合は「慢心しない」ようにアナウンスしています。ここでいう“慢心”とは、一体どういうことなのでしょうか。2025年1月21日から25日にかけ、強い冬型の気圧配置が続いたことで、北日本から西日