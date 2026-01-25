元大阪府知事の橋下徹氏が２５日、レギュラーコメンテーターを務めるフジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）を休んだ。キャスターで同局の梅津弥英子アナウンサーが「橋下徹さんは今朝はお休みです」と発表したが理由の説明はなかった。 この日、同番組は２月８日投開票の衆院選へ与野党７党トップ「生激論ＳＰ」を放送した。