◇AFC U23アジアカップ(サウジアラビア、6日〜24日)サッカー・U23アジアカップ決勝に臨んだ日本は、中国を破り優勝を飾りました。今大会5試合連続無失点で勝ち上がってきた中国に前半から主導権を握る日本。前半12分に右サイドからのクロスを受け取ったMF大関友翔選手（川崎フロンターレ）が、素早く反転しシュートを決め先制。さらに前半20分には、クロスのこぼれ球をMF小倉幸成選手（法政大）が中国から奪取。そのままペナルティ