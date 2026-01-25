[1.24 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá ¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹ 3-2 ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë]¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï24Æü¡¢Âè23Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢MF±óÆ£¹Ò½êÂ°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë2-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£±óÆ£¤Ï0-2¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾35Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢ºòÇ¯12·î6Æü°ÊÍè1¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ï°ì»þÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë·àÅªÈïÃÆ¡£¿·Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¤³¤ì¤Ç4Ê¬¤±1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÏÁ°È¾26Ê¬¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£¼«¿Ø¤Ç¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò