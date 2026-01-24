彼氏に不満や怒りを覚えると、思わず心にもないことを言ってしまうことも。でも、発言内容によっては別れ話のきっかけになったりと、取り返しのつかない状況を生む可能性もあるでしょう。そこで今回は、いかなる場合であっても彼氏に対して「言ってはいけないこと」を紹介します。彼氏の人格を否定する言葉どんなに不満や怒りが大きいものだったとしても、彼氏の人格を否定する言葉を口にしてはいけません。「そういう人だと思って