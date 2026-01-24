見た目印象をアップデートさせるために下半身の引き締めは欠かせない要素の１つ。でも、下半身を鍛える定番のエクササイズ“スクワット”は「キツすぎる！」と敬遠してしまう方は少なくないでしょう。そこで今回は、そんな方こそ習慣に採り入れてほしい簡単エクササイズ【壁を使うバックキック】を紹介します。🌼下半身のおデブ感とおさらば。１日１セット【骨盤＆股関節周りを整える】簡単習慣壁を使うバックキック太もも