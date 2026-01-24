気になる男性にアプローチしても全然効果がないなら、その原因は２人の相性にあるのかも。そこで今回は、男性が「相性きっと合わないな」と感じる女性の特徴を紹介します。完璧主義なところがある完璧主義なところのある女性を苦手にする男性は少なくありません。女性としては「男性のために」と気になった細かいところを指摘してしまうもの。でも、最初は「よく気がつくな」とか「しっかりしてるな」というイメージであったとして