リーグ・アン 25/26の第19節 マルセイユとRランスの試合が、1月25日05:05にオレンジ・ヴェロドロームにて行われた。 マルセイユはアミーヌ・グイリ（FW）、ハメド・トラオレ（MF）、イーサン・ヌワネリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するRランスはオドソンヌ・エドゥアール（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）、フロリアン・トバン（FW）らが先発に名