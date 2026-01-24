映画「国宝」が、第98回アカデミー賞のメイクアップ＆ヘアスタイリング部門でノミネートされた。ヘアメイクの豊川京子、歌舞伎メイクの日比野直美、歌舞伎床山の西松忠が候補に名を連ねた。同部門のノミネートは日本映画初。授賞式は、アメリカ・ロサンゼルスで現地時間3月15日に開かれる。【画像をもっと見る】ヘアメイクを担当した3人は、「国宝」の公式Xでコメントを発表。「アメリカのアカデミー賞にノミネートされた事は