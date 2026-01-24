2026年3月2日まで、東京ディズニーランドで開催されているスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」。ミニーマウスが思い描いたポップでカラフルな世界観がパーク全体に広がり、パレードやデコレーション、限定メニューまで“ミニー尽くし”の一日が楽しめます。写真をたくさん撮らなくても、子どもと一緒に同じ演出を見て、同じ空間を楽しむだけで、しっかり思い出に残るのがこのイベントの魅