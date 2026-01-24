夕方になると腰まわりが重く感じたり、下腹のラインが気になったり。そんな不調は、姿勢の崩れや体幹のこわばりが原因になっていることもあります。そこで取り入れたいのが、体側と背中、お腹を同時に伸ばせるヨガの簡単ポーズ【パリガ アーサナ】。呼吸に合わせてゆっくり動くことで、体の内側から巡りが促され、腰まわりのスッキリ感につながっていきます。パリガ アーサナ（１）ひざ立ちになって右脚を真横に伸ばし、右手を右脚