ヘアスタイルの長さやシルエットは変えていないのに、「なんだか古く見える」と感じることはありませんか？その原因、実は前髪と目元まわりのバランスにあるケースが少なくありません。ショートヘアは顔との距離が近い分、前髪の厚みや流し方ひとつで、表情の明るさや今っぽさが大きく左右されるからです。そこで今回は、流行遅れに見せないための“目元まわり”更新ポイントを解説します。前髪が重いと、顔まで重く見える長く定番