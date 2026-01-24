スッキリ見えする身体を手に入れるためには、太見えや老け見えにつながる贅肉やむくみへの対策が必須。そこで習慣に採り入れたいのが、天井方向にスッとしなやかに伸びる美姿勢へ導きつつ、全身の血行と代謝を促進するヨガの簡単ポーズ【バッタのポーズ】です。ダイエット効果の出やすい身体に整えることができます。バッタのポーズ（１）床の上でうつ伏せになり両腕を体側に置く（２）両脚を閉じた状態で、両脚を床から上げていく