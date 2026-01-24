冬のニットに少し飽きてきて、「そろそろ春っぽさを足したい」と思う1月後半。でも、なんとなく手持ちのトップスを着続けていると、どこか古く見えたり、気分とコーデが噛み合わなかったりしがちです。そこで今回は、2026春トレンドを取り入れつつ、大人世代でも無理なく更新できる“正解トップス”を３タイプ紹介します。今から買い足して、春まで長く使えるものを選ぶのがポイントです。透けすぎない「シアーニット」で軽さを足