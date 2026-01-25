＜大相撲初場所＞◇十四日目◇24日◇東京・両国国技館【映像】一体何が…実際の取組の様子序二段の取組で関係者が“同時に3名”倒れるハプニングが発生。土俵外の“ヒヤリ”な瞬間にファンが「どうした!?」「大丈夫？」などと目を丸くした。 それは序二段四十六枚目・御室岳（伊勢ヶ濱）と序二段四十三枚目・爽（式秀）の取組での出来事だった。立ち合い直後から組み合った両力士。まわしを掴んだ御室岳が勢いよく前へ出る