何気ない会話の中で、彼から「それ覚えてるよ」と言われてドキッとした経験はありませんか。自分では忘れていたような小さな話題を覚えてくれていると、特別扱いされている気がするものです。実はこの一言、男性の本気度がかなり分かりやすく表れるポイントでもあります。そもそも関心がなければ記憶に残らない男性は、興味のない情報を細かく覚えておくのが得意とは言えません。仕事や趣味など、自分に直接関係すること以外は忘れ