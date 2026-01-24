しっかり寝たはずなのに、朝から頭が重い。体は休んでいるのに、気力が戻らない。そんな感覚が増えてきたと感じていませんか？40代に入る頃から増えてくるこの状態、実は「体の疲れ」ではなく、「脳の疲れ」が回復しきっていない可能性があります。情報量や判断の多さが日常化した今、脳は休む間もなく働き続けがち。気づかないうちに“見えない消耗”が積み重なっているのです。体より先に、脳がオーバーワークになっている仕事の