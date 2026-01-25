ÃËÀ­·¿Ã¦ÌÓ¾É(AGA)¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡ÖHIX(¥Ò¥Ã¥¯¥¹)¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢10Âå¤«¤é70Âå¤Î¥æー¥¶ー6354¿Í¤ÎÌä¿Ç¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡ÖAGA¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº2026¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡ÛÈ±¤äÆ¬Èé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇöÌÓ¤ËÇº¤àÃËÀ­¤¬Ê¹¤­¤¿¤¤¤³¤È ÇöÌÓ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉô°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÀ¸¤¨ºÝ¡¦¤ª¤Ç¤³(44.4¡ó)¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÆ¬ÄºÉô¡¦¤Ä¤à¤¸(36.5¡ó)¡×¤À¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÃËÀ­¤Ë¤È