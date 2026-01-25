1·î4Æü¤«¤é¿·¤·¤¤Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË­¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤­¤¿Å·²¼¿Í¡¦Ë­¿Ã½¨µÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Äï¤ÎË­¿Ã½¨Ä¹¡£¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤­¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË­¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÊäº´Ìò¤È¤·¤ÆÍ­Ç½¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢½¨µÈ¤Î±¢¤Ë±£¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤­¤¯ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÊª¤òÃçÌîÂÀ²ì¤¬±é¤¸¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö½é²ó¤«¤é¥³¥ï¤¹¤®¡ª¡×°¦¤é¤·¤¤»Ò±î¤«¡¢¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤«¡ÄÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë½¨µÈ¡ÊÆ£