「豊臣兄弟！」（NHK）では桶狭間の戦いで織田信長軍が今川義元の首を取る。系図研究者の菊地浩之さんは「鎌倉時代からの名門、今川家は存亡の危機に陥るが、義元の子・氏真は家康とのつながりがあり、今川家は江戸時代も役職を得た」という――。歌川豊宣・画「尾州桶狭間合戦」明治15年（1882）（写真＝CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■桶狭間の敗戦で一気に没落大河ドラマ「豊臣兄弟！」(NHK)の第4話ではいよいよ桶狭間の合戦