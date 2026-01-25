世界最大級のゲームプラットフォーム「Roblox（ロブロックス）」が、ユーザーの年齢確認を強化している。ライターの武者良太さんは「大人が性的目的で未成年に近づくケースを防止するのが目的だ。しかし、これで子供たちが被害に遭うリスクがゼロになるとはいえない」という――。提供＝RobloxRobloxのゲーム画面 - 提供＝Roblox■世界中の子供が遊ぶ「ゲーム版YouTube」コロナ禍以降、日本でも多くの子供たちが遊ぶようになったRo