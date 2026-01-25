ÊüÁ÷Á°¤ÎÏÃÂêÀ­¤Ï¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£»ëÄ°Î¨¤ÏÆ±Æü¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË­¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ò¾å²ó¤ëÀ¤ÂÓ13.3¡ó¡¦¸Ä¿Í8.4¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢TVer¤Ç¤âÌó3Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥é¥ó¥­¥ó¥°¼ó°Ì¤ò¥­¡¼¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¡Öº£Åß¤ÎÅ´ÈÄ¡×¡Ö¥È¥Ã¥×³ÎÄê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ºî¤Ï¡ÖÁ±ÎÉ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦¡Ê¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ë¤¬ºÊ»¦¤·¤Îµ¿¤¤¤òÀ²¤é¤·¡¢