日本ハムの上原健太投手（３１）は２４日、沖縄・名護での先乗り自主トレに参加し、オフにシミ取りの施術を受けたことを明かした。容姿もアップデートした姿で、中継ぎとしてフル回転を誓った。顔を覆った上原がグラウンドに倒れ込んだ。昨年１２月に妻の勧めでシミ取りを行い、現在は施術後のダウンタイムのため、気温１８度の南国の紫外線から肌を守るためにネックウォーマーで顔を覆いポール間走を敢行。「妻に美容をもっと