元日向坂４６の佐々木久美がシックなコーデ姿を公開した。２５日までに自身のＳＮＳを更新した佐々木。インスタグラムに「お気に入りのジャケット」と投稿。写真では、白のシャツに黒のジャケットにを合わせ、太めのベルトがアクセントのシックなコーデを披露した。この投稿には多数のいいねがつけられている。