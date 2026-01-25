±Ñ¹ñ¤Î½÷Í¥¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ï¡¼¥ì¥¤¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤Î¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç»£±Æ¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥Ð¥«¥ó¥¹¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û60ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÈþËÆ¤òÈäÏª¤¹¤ë±Ñ¹ñ½÷Í¥¡¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ï¡¼¥ì¥¤¡£¶»¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤äÍáÁå¤Ç¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¶»¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤äÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤Þ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë60ºÐ¤Ê¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¡×¤ÈÎä¤ä¤ä