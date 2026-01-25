Á´¹ñÈ¯Çä¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ÏÅêÉ¼¤Ç·èÄêJT(ÆüËÜ¤¿¤Ð¤³»º¶È¡Ë¤Ï1·î22Æü¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¡ÖPloom¡×¤ÎÀìÍÑ¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÖEVO¡×¤Î¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼£´ÌÃÊÁ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢Åìµþ¤ÎPloom Shop¶äºÂÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯É½²ñ¤ª¤è¤ÓÅêÉ¼¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÎ¸³²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖPloom¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¿·¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖPloom AURA¡×¤Ï2025Ç¯7·î¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Çä¤ê¾å¤²¹¥Ä´¤À¡£ÀìÍÑ¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÖEVO¡Ê¥¨¥Ü¡Ë¡×¤Ï¸·Áª¤µ¤ì¤¿¤¿¤Ð¤³ÍÕ¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ