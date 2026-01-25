¡Ú½ñÉ¾¡Û¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎÊ¸·ÝÁÏºî¡Ù¡¿ÀÐÅÄÀé¡¦Ãø¡¿¹Á¤Î¿Í¡¿2200±ß¡ÚÉ¾¼Ô¡ÛÉðÅÄº½Å´¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡ËÃøºî¤ÎÂçÈ¾¤òÆÉ¤ó¤Ç¤­¤¿ºî²È¤¬Âç³Ø¤Î¹ÖµÁ¤ÇÊ¸·ÝÁÏºî¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿µ­Ï¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼ê¤Ë¼è¤é¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£2020Ç¯ÅÙ¤Î¹ÖµÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢E¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÇÇÐ¶ç¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎÁÏºî¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÇÐ¶ç¡¢Åö½é¤Ï¤®¤³¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ù¡¹¤Ë±ð¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ÀèÀ¸