º£Ç¯¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ç¤ÎPGA¥Ä¥¢ー¡Ö¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡£À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤¿¤Á¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£ ¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥ïー¡¢Àµ³ÎÀ­¡¢ºÆ¸½À­¡¢¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë¡£ º£²ó¤Ï¶âÃ«Âó¼ÂÁª¼ê¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ ¡È·ã¥Õ¥Ã¥¯¡É¥°¥ê¥Ã¥×¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¥¼¥í¥Õ¥§ー¥¹¥¿ー¥ó¥¹¥¤¥ó¥° ¥¢¥É¥ì¥¹～¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥° ¡Úpoint¡Û¶¯¤¤¥Õ¥Ã¥¯¥°¥ê¥Ã