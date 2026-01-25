北海道発祥のラーメン店が長崎に初出店。 26日にオープンします。 長崎スタジアムシティ2階フードホール内に出店するのは、北海道・旭川発祥の「らーめん山頭火」です。 国の内外で51店舗を展開していて、県内では今回初出店。 26日にオープンします。 豚骨を約17時間煮込んだまろやかなスープ。 小麦の風味、豊かな低加水の細ちぢれ麺が特長です。