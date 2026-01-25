＜ヒーロー・ドバイ・デザートクラシック3日目◇24日◇エミレーツGC（アラブ首長国連邦）◇7439ヤード・パー72＞賞金総額900万ドル（約14億円）をかけたドバイ大会の第3ラウンドが終了した。〔写真〕振り袖が似合う女子プロランキング49位タイから出た桂川有人が「70」とスコアを伸ばし、60位タイだった星野陸也も「69」をマークして、ともにトータル2アンダー・34位タイに浮上し、最終日を迎える。トータル14アンダー・単独首位