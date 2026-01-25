特集「キャッチ」です。20年前の1月、山口県のJR下関駅の駅舎が放火によって全焼する事件がありました。放火の罪で服役した男性は、現在94歳。出所後、北九州市で暮らしています。刑務所に戻りたいと放火を繰り返してきた過去。そんな男性を変えたのは、温かく迎え入れてくれた人たちの存在でした。 ■福田九右衛門さん（94）Q.ここでの生活は楽しいですか？「はい。」Q.何が一番楽しいですか？「みんなと仲良くすること。」北