パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が、現役を引退すると２４日（日本時間２５日）、パ軍の地元メディア「サンディエゴユニオントリビューン」のＫ・アシー記者が報じた。ダルビッシュは同報道を受けて自身のＸで「記事を見たかもしれませんが、私は契約の無効化（破棄）に傾いているとはいえ、まだパドレスと話し合うべきことが多く、細かな点はこれから決まる段階です。また、現時点で引退を発表するつもりはありません。