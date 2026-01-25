日本ハムの吉田賢吾捕手（２５）が２４日、沖縄・名護での先乗り自主トレに参加し、人生初の二塁挑戦に意欲を燃やした。本職の捕手に加え、一塁、三塁、左翼をこなす強打のユーティリティーが、さらなる可能性を見いだし、レギュラー奪取を目指す。南国の強い日差しを浴びながら「二塁手・吉田」が軽快な動きを見せた。名手・上川畑や山県らと、二塁でノックを受け、「守れる場所を増やしていけばキャッチャーもできるだろうし