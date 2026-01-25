女優の生田絵梨花が２２日、自身のインスタグラムを更新。２９歳を迎えたことを報告した。この日が誕生日の生田は、ピースサインの絵文字とともに「２９歳になりました」と投稿。「２０代ラストイヤー、楽しみたいです」と抱負をつづり、ふんわりパーマとフリルの付いた衣装姿で、笑顔を見せる写真をアップした。この投稿にファンからは「素敵な１年になりますように」「ますます素敵な女性に」「とても感慨深い」など、祝福