女優の石田ゆり子が２４日、自身のインスタグラムを更新。番組のロケでジブリパークを訪問したことを明かした。石田は「ちょうど一ケ月ほど前…クリスマスの頃、わたしは愛知県にある『ジブリパーク』に行って参りました」と報告し、パーク内を満喫する様子を公開。「念願のジブリパーク…びっくりするほど広大な敷地に、映画の世界そのままの世界が広がっていました。ジブリの世界で育った私としては、どこを訪れても胸がいっ