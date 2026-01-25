モデルでタレントの榎本ゆいな（２３）が、明るさと優れたリポート力で注目度を高めている。一昨年放送のＴＢＳ系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」で、お笑いタレントのひょうろく（３８）にドッキリを仕掛けられ時の人に。今は同局系「王様のブランチ」のリポーターや、ファッションモデルとしても活躍。昨年１１月には出身地の福岡県久留米市の「くるめふるさと大使」に就任し、活動の幅を広げている。◇◇