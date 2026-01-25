ｔｉｍｅｌｅｓｚの佐藤勝利（２９）が７月１７日公開のアニメ映画「君と花火と約束と」で、アニメ映画初主演を果たすことが２４日、分かった。ヒロイン役は原菜乃華（２２）が務める。佐藤は「僕はずっとアニメーションの仕事がしたいと願っていました」と、胸に秘めた思いを吐露。原作は真戸香氏による同名小説で、日本三大花火大会に数えられる新潟・長岡まつり大花火大会を舞台にした切ないラブストーリー。佐藤演じる主人