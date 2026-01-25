NBA は1月25日（現地時間24日、日付は以下同）、この日に予定されていたミネソタ・ティンバーウルブズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズの試合を翌日に延期すると発表した。 延期の理由について、NBAは声明の中で「ミネアポリス地域社会の安全と安心を最優先するため」としている。ウルブズの本拠地ミネアポリスでは連邦移民当局と市民の対立が激化しており、同日に連邦職員の銃撃により市民が死亡した