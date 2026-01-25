セリエA 25/26の第22節 レッチェとラツィオの試合が、1月25日04:45にスタディオ・ヴィア・デル・マーレにて行われた。 レッチェはラメック・バンダ（FW）、ニコラ・シュトゥリッチ（FW）、サンティアゴ・ピエロッティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラツィオはマッティア・ザッカーニ（MF）、ブレ・ディア（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）らが先発に名を連ねた。 前